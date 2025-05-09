الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

القبض على متهم بالشروع في قتل طالب بالزاوية الحمراء

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهم بالشروع فى قتل طالب أمام سنتر تعليمى باستخدام سلاح أبيض بالاشتراك مع 2 آخرين، ما أسفر عن إصابته بمنطقة الزاوية الحمراء، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الهاربين.
 

مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي عن اعتداء شخصين على طالب أمام سنتر تعليمي ما أسفر عن إصابته، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين إصابة طالب بطعنة بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وارء ارتكاب الواقعة طالبين بسبب خلافات مع المجنى عليه، وأنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض أمام السنتر التعليمي مما أسفر عن إصابة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية مشاجرة أمام سنتر تعليمي سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء سنتر تعليمي بالزاوية الزاوية الحمراء

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