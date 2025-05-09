شرف بديلا لعبد الله، تغييران في تشكيلة منتخب مصر أمام تنزانيا

أعلن أسامة نبيه قبل قليل، تشكيل منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام تنزانيا في كأس أفريقيا للشباب والذي سيبدأ به مباراة الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا للشباب أمام منتخب تنزانيا والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم (الجمعة) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تعديلين في تشكيل منتخب مصر

وأجرى أسامة نبيه تعديلين على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب زامبيا في الجولة الماضية، حيث أعاد محمد سمير لمركز الظهير الأيمن بدلًا من يوسف عبد الحفيظ ودفع بـ أحمد شرف في الخط الأمامي بدلًا من محمد عبد الله المصاب بمزق في العضلة الأمامية.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

(1) عبد المنعم تامر - ((2) محمد سمير - (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (15) عمر خضر – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – 6) يوسف عبد الحفيظ -(2) محمد جمال – (22) محمد السيد – (13) محمود لبيب – (21) أحمد وحيد ’ (26) عمر أسامة – (18) محمد رأفت – (11) مهند محمد.

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