الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5- 2025 بمحافظة البحيرة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

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