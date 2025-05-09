الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

حجاج عبد العظيم يكشف عن تعرض ابنه لحادث سير

حجاج عبد العظيم
حجاج عبد العظيم

كشف الفنان حجاج عبد العظيم عن تعرض نجله  لحادث سير، وكتب حجاج منشورا على  حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وجه خلاله الشكر للفنان أشرف زكي،  لوقوفه بجوار أسرته في الحادث. 

وقال حجاج خلال المنشور: “ كل التحيه والتقدير والاحترام الى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامه ومتابعته للحادث الذي تعرض له نجلي  وأنا خارج مصر.. جميلك على راسي يادكتور وهذا التصرف ليس بجديد عليك تجاه زملائك”

يذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم  شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “فهد البطل”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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أعمال حجاج عبد العظيم الفنان حجاج عبد العظيم حجاج عبد العظيم

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