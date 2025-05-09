تفاصيل تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل بدء تنفيذ شقق "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة وحدات تتراوح من (١٠٤م2: ١٥٤ م2) للوحدة.

مشروع "ديارنا" يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خُطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن، بجانب توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين، ويضم مشروع "ديارنا" تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات في 23 مدينة جديدة.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال صب أول لبشة خرسانة عادية بالعمارة رقم (4 ) بالمشروع بالقرب من سكن مصر الأندلس بمنطقة غرب الجامعات، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المقررة.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم الأعمال لمشروع أسواق الخير "السوق الحضارية" بالتجمع الثالث بالمدينة، والجاري تنفيذه بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور / محمد زكي الوحش.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع "أسواق الخير" هو سوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث على مساحة ٧٦١٧٢ مترا، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

وقال " الغيطي"، إن السوق ستضم محال وكافيتريات ومحطة وقود ومبنى إداريا، وساحة انتظار مغطاة للسيارات، ومناطق خضراء وبرجولات ونوافير، مؤكدًا أن السوق تعتبر نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات السكان بالمدينة.

توفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 11 /5 /2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 29 /5 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة متابعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، وتيسير عملية التسليم، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن المجاورة الأولى من 1: 40، يوم الأحد 11 /5 /2025، والقطع من 41: 80، يوم الإثنين 12 /5 /2025، والقطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 13 /5/ 2025، والقطع من 121: 160، يوم الأربعاء 14 /5/ 2025، والقطع من 161: 200، يوم الأحد 18 /5 /2025، والقطع من 201: 240، يوم الإثنين 19 /5/ 2025، والقطع من 241: 280، يوم الثلاثاء 20/ 5 /2025، والقطع من 281: 320، يوم الأربعاء 21/5/2025.

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