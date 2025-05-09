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عقارات

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين ببني سويف الجديدة الأحد المقبل

شريف الشربيني
شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 11 /5 /2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 29 /5 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة متابعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، وتيسير عملية التسليم، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن المجاورة الأولى من 1: 40، يوم الأحد 11 /5 /2025، والقطع من 41: 80، يوم الإثنين 12 /5 /2025، والقطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 13 /5/ 2025، والقطع من 121: 160، يوم الأربعاء 14 /5/ 2025، والقطع من 161: 200، يوم الأحد 18 /5 /2025، والقطع من 201: 240، يوم الإثنين 19 /5/ 2025، والقطع من 241: 280، يوم الثلاثاء 20/ 5 /2025، والقطع من 281: 320، يوم الأربعاء 21/5/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 321: 360، يوم الأحد 25 /5 /2025، والقطع من 361: 400، يوم الإثنين 26 /5/ 2025، والقطع من 401: 440، يوم الثلاثاء 27 /5/ 2025،  وتخصيص يومي 28 و29 /5/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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