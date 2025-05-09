الإسكان تطرح ورشا حرفية بنظام حق الانتفاع بحدائق العاصمة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الورش الحرفية بمدينة حدائق العاصمة بنظام حق الانتفاع.

وتطرح الوزارة 31 ورشة حرفية بمساحة 20 مترا، والتخصيص بالقرعة العلنية وذلك لسكان المدينة.

الإسكان تطرح أراضى بنظام حق الانتفاع الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أن أنظمة السداد المتاحة للتعامل على أراضي التقنين بمدينة الشروق.

وأشارت إلى أن أنظمة السداد تتضمن التالي:

-سداد النقدي الكاش بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الإقرار مع خصم 20%.

-سداد 25% والباقي على 3 سنوات بدون عائد.

سداد 15% والباقي على 7 أقساط محمل بالعائد.

سداد 15% ومهلة 3 سنوات سنوات سماح مع سداد المتبقي ويمثل 85% على 7 أقساط محملة بالعائد على إجمالي الفترة.

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".

جاء ذلك في ضوء تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.

وأجريت القرعة طبقًا للموعد المعلن بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

وشملت القرعة تخصيص 350 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي:

- 157 قطعة للشريحة مساحة 209م².

- 115 قطعة للشريحة مساحة 276م².

- 36 قطعة للشريحة مساحة 400م².

- 42 قطعة للشريحة مساحة 500م².



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور مسؤولي الهيئة.

وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

أكد "رئيس الجهاز" الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا، بحضور نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددًا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، كما يعد هو القناة الأولى للتواصل مع كافة رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم العمل بالمشروعات في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين الصناعة، حيث إن هناك جهات تقوم بتصنيع معظم احتياجات المشروعات العمرانية داخل مصر، موجهًا بأن يتم التعامل بالمنتج المحلى وأن تكون هناك أولوية للمنتج المحلي بمختلف المشروعات، وكذا تعظيم الموارد والإيرادات بالأجهزة ودفع معدلات العمل.

كما أكد الوزير أن هناك دورًا على جهاز المدينة لمتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، وأهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية بها، مشيرا إلى توجيهاته بإنشاء وحدة مختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة كافة تلك الإجراءات، هذا بجانب مسؤولية كل رئيس جهاز عن تقييم أداء الشركات العاملة في المشروعات واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع، والتوقيتات الخاصة بالمشروع، وغيرها من المعايير، والتعامل مع أي حالة تقصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.