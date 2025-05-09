الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جندي إسرائيلي يفضح جرائم الاحتلال في سجن سدية تيمان: معسكر تعذيب سادي للفلسطينيين

معسكر سدي تيمان يطلق
معسكر سدي تيمان يطلق عليه غوانتانامو إسرائيل، فيتو

أفادت صحيفة" هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، نقلًا عن جندي احتياط خدم في سديه تيمان قوله أن السجناء يتعرضون لانتهاكات ممنهجة بعلم المسئولين الإسرائيليين.

معسكر تعذيب سادي للفلسطينيين

وأضاف جندي الاحتياط، أن سديه تيمان معسكر تعذيب سادي وهناك فلسطينيون دخلوه أحياء وخرجوا منه في أكياس.

وأشار إلى أن المعتقلين محتجزين في ظروف غير إنسانية ووصف قائد المعتقل سديه تيمان  بالمقبرة.

وتابع: شاهدت في سديه تيمان مصابين جراء الحرب يحتجزون ويتم تجويعهم لأسابيع ولا يحصلون على علاج.

كما أن الجنود لا يسمحون للمعتقلين بالذهاب إلى دورات المياه وكثير منهم مواطنون وليسوا مقاومين.

واستكمل: لم يعد موت المعتقلين في سديه تيمان مفاجئا بل المفاجأة إن بقي المعتقل على قيد الحياة، فكل من كان في المعتقل يدرك حجم التعذيب حيث تجرى عمليات جراحية للأسرى دون تخدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سديه تيمان إسرائيل جرائم الاحتلال فلسطين الاحتلال

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و787 شهيدًا

وقف حرب غزة والقمة العربية بالعراق يتصدران المباحثات المصرية الفلسطينية في موسكو (صور)

قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي غزة

الأكثر قراءة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك في ظهوره الأول استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

رسميا.. ليفركوزن يعلن رحيل تشابي الونسو عن تدريب النادي

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الزمالك

مرشح لخلافة كولر، كم سدد إشبيلية لـ جارسيا بيمنتا بعد إقالته؟

بسبب شاحن موبايل، مصرع أم وابنتيها وإصابة اثنين آخرين من أولادها في حريق بنها

تفاصيل مشاركة السيسي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لعيد النصر بروسيا

تتخطى حاجز الـ40، الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات بالإسماعيلية وجنوب سيناء

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

علاقة الدخان الأبيض بانتخاب البابا الجديد للفاتيكان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رؤية الآثار في المنام وعلاقته بالخير والرزق القريب

الأوقاف عن الشيخ عبد الحليم محمود: عالم رباني وركن راسخ في معركة أكتوبر المجيدة

تعرف على موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها

المزيد
الجريدة الرسمية