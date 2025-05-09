جندي إسرائيلي يفضح جرائم الاحتلال في سجن سدية تيمان: معسكر تعذيب سادي للفلسطينيين

أفادت صحيفة" هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، نقلًا عن جندي احتياط خدم في سديه تيمان قوله أن السجناء يتعرضون لانتهاكات ممنهجة بعلم المسئولين الإسرائيليين.

معسكر تعذيب سادي للفلسطينيين

وأضاف جندي الاحتياط، أن سديه تيمان معسكر تعذيب سادي وهناك فلسطينيون دخلوه أحياء وخرجوا منه في أكياس.

وأشار إلى أن المعتقلين محتجزين في ظروف غير إنسانية ووصف قائد المعتقل سديه تيمان بالمقبرة.

وتابع: شاهدت في سديه تيمان مصابين جراء الحرب يحتجزون ويتم تجويعهم لأسابيع ولا يحصلون على علاج.

كما أن الجنود لا يسمحون للمعتقلين بالذهاب إلى دورات المياه وكثير منهم مواطنون وليسوا مقاومين.

واستكمل: لم يعد موت المعتقلين في سديه تيمان مفاجئا بل المفاجأة إن بقي المعتقل على قيد الحياة، فكل من كان في المعتقل يدرك حجم التعذيب حيث تجرى عمليات جراحية للأسرى دون تخدير.

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