حبس قاتل زوجته بطعنات في أبو الجود بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر حبس المتهم قاتل زوجته بطعنات بسكين في منطقة أبو الجود، بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه.

جريمة أبو الجود بالأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر، عن مقتل ربة منزل تدعى «ملك.م.ف» 22 عاما بـ9 طعنات بواسطه سكين مطبخ على يد زوجها الذي يدعى «حسام.ش» 33 عاما، داخل عش الزوجية بعد عامين ونصف من الزواج ولديهما طفله صغيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن القتل جاء بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وعقب ندب الطبيب الشرعي لإعداد التقرير الطبي اللازم، تم التصريح بالدفن ونقلها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في قرية الحبيل، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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