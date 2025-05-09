البابا لايون الرابع عشر في أول قداس: الإيمان تراجع أمام المال والسلطة

في أول قداس له بصفته رئيسا للكنيسة الكاثوليكية، أبدى البابا الجديد لايون الرابع عشر الجمعة أسفه لتراجع الإيمان لحساب "يقينيات أخرى مثل التكنولوجيا والمال والنجاح والسلطة واللذة".

وخلال عظة ألقاها باللغة الإيطالية أمام الكرادلة بكنيسة سيستينا في الفاتيكان، قال البابا الجديد "لهذا السبب بالضبط فإن المهمة ملحة لأن الافتقار إلى الإيمان يؤدي غالبا إلى مآس".

قبل سلسلة من المناسبات يرتقب أن تحظى خلالها تصرفاته وكلامه باهتمام كبير، ترأس روبرت فرنسيس بريفوست الذي بات الخميس في سن التاسعة والستين أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة قداسا بكنيسة سيستينا، عبر فيه عن أسفه لتراجع الإيمان لحساب "يقينيات أخرى مثل التكنولوجيا والمال والنجاح والسلطة واللذة".

وفي عظة ألقاها بالإيطالية أمام الكرادلة، أكد البابا الجديد أن الافتقار إلى الإيمان يؤدي غالبا إلى مآس".

وخلال أول ظهور له مساء الخميس أمام الحشود الكبيرة في ساحة القديس بطرس، توجه ليون الرابع عشر إلى أكثر من 1,4 مليار كاثوليكي في العالم قائلا في مطلع كلمته "السلام معكم جميعا!" بلغة إيطالية طغت عليها اللكنة الأمريكية.

وأضاف متأثرا "شكرا للبابا فرنسيس" الذي توفي في 21 أبريل عن 88 عاما. كذلك شكر زملاءه الكرادلة على انتخابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.