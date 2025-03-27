تشابي ألونسو يثير الغموض بشأن مستقبله بعد ارتباط اسمه بريال مدريد

راوغ تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بشأن ربط مستقبله بأي جهة في الموسم المقبل، وذلك في ظل ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: “لم أتخذ أي قرار بعد، حصلنا على عطلة جيدة ”التوقف الدولي" وكنا بحاجة إليها، نحن الآن في وضع مختلف عما كان عليه الوضع العام الماضي، كان هناك ما يجب اتخاذه، والآن لا يوجد ذلك وهذا هو الفارق، نعم كنت في إسبانيا الأسبوع الماضي ولكنني لم أتحدث إلى أي شخص".

وأضاف: "لا يوجد موعد نهائي لتحديد مستقبله، أفكاري تبقى نفسها، أركز على هذا الموسم، ولطالما قلت إن تركيزي أنا ولاعبي فريقي ينصب على ما نملكه الآن، نحن في مرحلة حاسمة، لا نريد التكهن بأي شيء يتجاوز كرة القدم".

أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي



يذكر أن ألونسو يمتد عقده مع باير ليفركوزن حتى عام 2026، ويبقى من أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

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