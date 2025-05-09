سفير مصر في جنوب أفريقيا يستقبل بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية

أقام أحمد علي شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، حفل استقبال رسمي بمقر إقامته في بريتوريا، لبعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، وبحضور نخبة من ممثلي الحكومة الجنوب إفريقية ومجتمع الأعمال وكبار المستوردين.



وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات من الجانب المصري، يتقدمهم الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة، الدكتور تميم الضوي – نائب المدير التنفيذي للمجلس ومدير إدارة معلومات التصدير، المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين – رئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا إلى جانب ممثلي ثلاثين شركة مصرية رائدة في مجال الصناعات الغذائية، تشارك في البعثة بهدف استكشاف فرص التوسع في السوق الجنوب إفريقية.



كما شارك في الحفل من الجانب الجنوب إفريقي عدد من المسئولين وممثلي الجهات الرسمية، من بينهم السيد توماس مادزيفي – الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية (NRCS)، ميسي كاتز – المدير العام لقطاع الأغذية بالـNRCS، راتشيسوسو – القائم بأعمال مفوض هيئة حماية المستهلك الجنوب إفريقية، ممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وهيئة الرقابة على المنتجات الغذائية، ومجالس التفتيش الفني.

سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وجنوب إفريقيا في مجال الصناعات الغذائية

تخلل اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وجنوب إفريقيا في مجال الصناعات الغذائية، وتم تبادل الرؤى بشأن التوافق التنظيمي، والفرص المتاحة لتيسير حركة التبادل التجاري وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، في ضوء ما يتمتع به القطاع الغذائي المصري من قدرة تنافسية وإمكانات تصديرية واعدة.

عمق العلاقات بين البلدين وحرص البعثات الدبلوماسية على دعم التحركات التصديرية

وقد ثمّن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ما حظيت به البعثة من اهتمام ورعاية من قبل السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز من جانب سعادة السفير أحمد علي شريف وطاقم السفارة، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص البعثات الدبلوماسية على دعم التحركات التصديرية المصرية في الأسواق الاستراتيجية.

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