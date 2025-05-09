خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع التضخم خلال أبريل بنسب لا تتعدى 100 نقطة أساس

التضخم ، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

توقعات مؤشر التضخم عن شهر أبريل

وقال إنه من المتوقع أن بشهد مؤشر التضخم عن شهر أبريل الذى يصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء غدا ارتفاعا ولكن بنسب طفيفة، وذلك مقارنة بالمعدل خلال مارس والذى سجل 13,1% مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 100 نقطة أساس نتيجة الآثار السلبية الناتجة قرار رفع أسعار الوقود والذى انعكس على أسعار غالبية السلع، موضحا أن بعض أسعار السلع الغذائية شهدت استقرارا نسبيا خلال أبريل مقارنة بشهور مضت

الفارق بين التضخم العام والأساسي

وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن “التضخم العام” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر “التضخم الأساسي” هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري.

وقال إن خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

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