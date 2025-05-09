حوّل منزله إلى معرض هاند ميد، عاطف وصفي منياوي إيده تتلف في حرير (فيديو وصور)

عاطف وصفي، رجل في الأربعينات من عمره، يعيش في محافظة المنيا، وأصبح مثالًا حيًا على كيفية تحويل الشغف إلى واقع ملموس.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

يمتلك عاطف موهبة استثنائية في تحويل المواد البسيطة إلى قطع فنية رائعة، حيث يُظهر أن التعليم الرسمي ليس العامل الوحيد لتحقيق الأحلام.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

على الرغم من حصوله على مؤهل دراسي متوسط، لم يكن ذلك عائقًا أمام طموحه، فبفضل شغفه وإبداعه، حول عاطف منزله البسيط إلى "معرض بيت الفن".

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

يعرض عاطف في بيته مجموعة متنوعة من منتجاته اليدوية المميزة.

ويستقبل عاطف زوار المعرض، بما في ذلك الطلاب الجامعيين، الذين يطمحون في تعلم أساسيات الفنون اليدوية.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

ويستثمر عاطف مهاراته في استخدام مواد متنوعة مثل الزجاج والخشب ونوى البلح، في صنع منحوتات فنية تعكس ذوقه الفريد وتنوع إبداعه.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

كما يسعى جاهدًا لتطوير مهاراته ومشاركة معرفته، حيث ينظم ورش عمل لتعليم فنون الهاند ميد للمهتمين.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

لم يكن عاطف ليصل إلى هذا النجاح لولا تضحيته الكبيرة، حيث باع سيارته الأجرة ليتفرغ تمامًا لهوايته، التي تحولت إلى مصدر رزق له، وأصبحت مصدر إلهام للكثيرين في مجتمعه.

عاطف وصفي، بيت الفن في ديرمواس، فيتو

من خلال عمله، يؤكد عاطف أن الشغف والإصرار يمكن أن يفتحا الأبواب لتحقيق الأحلام، مهما كانت الظروف.

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