الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

القبض على قائد أتوبيس بتهمة السير عكس الاتجاه في التجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الاتجاه معرضًا حياته والمواطنين للخطر بمنطقة التجمع الأول.

 

فيديو سير أتوبيس عكس الاتجاه بالتجمع الأول 


رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد "أتوبيس" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الأتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة وقائده (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الأتوبيس وقائده.

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