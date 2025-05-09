8 صور ترصد عرض "تريفوجا" بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

قدمت فرقة بني مزار المسرحية، عرض "تريفوجا" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

عرض تريفوجا

العرض تأليف محمد زكي، وإخراج أيمن مدني، وتدور أحداثه خلال فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول قصة "بتروف" باحث فيزيائي متخصص في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويواجه نوعا من العنصرية في بداية تعيينه في مركز العمليات خاص بالأسلحة النووية.

شهد العرض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد الطايع مدير المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من المثقفين والمسرحيين.

فريق مسرحية تريفوجا

"تريفوجا" أداء عبد الله ياسر، ساندي هاني، ندى أيمن، بولا عفت، بيشوي ميلاد، يوسف إيفونا، ماجد الزيات، بسنت أحمد، يوستينا هاني، منفذ موسيقى عمر أشرف، مصمم ومنفذ إضاءة مهند المهدي، مصحح لغوي إسلام فرغلي وشافعي عيد، تصميم ديكور أحمد شحاتة، تنفيذ ديكور هشام سليم، أحمد شحاتة، مخرج مساعد يوستينا هاني، مخرج منفذ أيمن أحمد ماهر، ومساعد مخرج حسام البحيري.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، غدا السبت على مسرح السامر بالعجوزة.

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