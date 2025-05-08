"ليلة القتلة" و"تريفوجا" في اليوم قبل الأخير من مهرجان نوادي المسرح

يستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين، ضمن خطة عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض ليلة القتلة

العرض المسرحي الأول بعنوان "ليلة القتلة" لفرقة الأنفوشي، عن نص الكاتب الكوبي خوزيه تريانا، وإخراج أحمد عبد المولى، ويعرض في السادسة مساء.

وتدور أحداثه داخل منزل، حيث يجتمع ثلاثة أشقاء، لتقديم مشهد تمثيلي يجسد جريمة قتل والديهم، في محاولة لتفريغ مشاعر الكبت والغضب التي يعانون منها نتيجة توترات عائلية متراكمة.

عرض تريفوجا

أما العرض الثاني، بعنوان "تريفوجا" لفرقة بني مزار، تأليف محمد زكي وإخراج أيمن مدني، ويعرض في الثامنة مساء.

وتدور أحداثه حول "بتروف" باحث فيزيائي متخصص في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية في الاتحاد السوفيتي، يتم تعيينه في مركز عمليات خاص بالأسلحة النووية خلال فترة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبفضل كفاءته وإتقانه للعمل، تصدر أوامر لتعيينه قائدا للوحدة، لتتوالى الأحداث.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ينفذ المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

كما تصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان، وتتكون اللجنة التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز بعد غد السبت على مسرح السامر بالعجوزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.