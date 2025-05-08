محافظ القاهرة يشرف على أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق الأزبكية

يتواجد الآن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات التبريد بعد إخماد الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لأحد المبانى الإدارية المكون من أرضى و١١ دور متكرر، والواقع بـ ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق دون إصابات أو وفيات.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة مباني البنوك فى محيط الحريق مؤمنة بالكامل، ولم تتأثر بالحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.