الخميس 08 مايو 2025
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محافظ القاهرة يشرف على أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق الأزبكية

محافظ القاهرة ومدير
محافظ القاهرة ومدير الامن، فيتو

يتواجد الآن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة،  واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات التبريد بعد إخماد الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لأحد المبانى الإدارية المكون من أرضى و١١ دور متكرر، والواقع بـ ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية.

 

إخماد حريق نشب داخل الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق  دون إصابات أو وفيات.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة مباني البنوك فى محيط الحريق مؤمنة بالكامل، ولم تتأثر بالحريق.

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