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رياضة

تفوق على سلوت جوارديولا، الكشف عن مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

فاز  فيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أبريل المنقضي.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 

وتفوق بيريرا على أربعة مدربين آخرين آرني سلوت مدرب ليفربول، الذي قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات خلال شهر أبريل، مما أثمر عن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 2020.


وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي قاد فريقه لحصد 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد.

كما تفوق على  أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، الذي حقق 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام مانشستر سيتي وإيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي قاد فريقه لـ5 انتصارات وهزيمة وحيدة.

وكان ماك اليستر لاعب ليفربول قد حسم جائزة أفضل لاعب في الشهر نفسه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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