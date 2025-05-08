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رياضة

ليفربول يتحرك نحو صفقة مفاجأة من الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة مدوية بشأن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين في الموسم المقبل. 

 

ليفربول يفكر في ضم دي بروين

وذكر الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الإعلامي في شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول أبدى رغبته في التعاقد مع النجم البلجيكي عقب نهاية الموسم الحالي. 

وأوضح دي مارزيو على إكس "نابولي يحلم بضم كيفن دي بروين الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو ".

وأشار إلى النجم البلجيكي يرغب في البقاء بالدوريات الأوروبية رغم العروض العديدة التي تلقاها، مبينًا أنه تلقى عرضًا من ليفربول لكسب خدماته والإبقاء عليه في الدوري الإنجليزي.

وأضاف "نابولي يراهن على العلاقة الرائعة التي يرتبط بها دي بروين مع روميلو لوكاكو، ويأمل أن يحصل على توقيعه بداية من الموسم المقبل". 

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