الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف داخل مسجد بالمعادي وضبط الجاني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بمنطقة المعادي في القاهرة، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر تضرر أحد الأشخاص من تعرض والده للسرقة.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو وسماع أقوال والد الشاكي، المقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، أفاد بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول من داخل المسجد بأسلوب "المغافلة"، دون أن يحرر محضرًا بالواقعة.

ضبط الجاني

أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة. وبضبطه، أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.



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