مرشح لخلافة كولر، كم سدد إشبيلية لـ جارسيا بيمنتا بعد إقالته؟

دخلت إدارة النادي الأهلي فى مفاوضات مع الإسباني جارسيا بيمنتا، المدير الفني الأسبق لفريق إشبيلية الإسباني، لخلافة السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ولم يتم الكشف عن الراتب السنوي الدقيق للمدرب الإسباني فرانسيسكو خافيير غارسيا بيمنتا خلال فترة تدريبه لنادي إشبيلية.

أشارت التقارير إلى أن النادي الإسباني اضطر لدفع تعويض يقارب مليوني يورو نتيجة إقالته المبكرة في أبريل 2025، رغم أنه كان قد جدد عقده حتى يونيو 2027 قبل بضعة أشهر فقط.

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