التحقيق مع 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 5 ملايين جنيه في الإسكندرية

تحقق الأجهزة الأمنية مع 4 عناصر إجرامية تخصصوا في جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وبعد توافر معلومات دقيقة حول نشاطهم، وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين داخل دوائر أقسام شرطة أول وثانِ العامرية، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 47 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بما يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات النوعية خلال الفترة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.

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