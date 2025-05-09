الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

إحباط محاولة غسل 50 مليون جنيه من تهريب المخدرات وضبط عنصرين أجنبيين بمدينة نصر

إحباط محاولة غسل
إحباط محاولة غسل 50 مليون جنيه من عوائد تهريب المخدرات وضبط

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط واحدة من أكبر محاولات غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية الدولية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.

 

إحباط محاولة غسل 50 مليون جنيه من عوائد تهريب المخدرات 

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة إصباغ الشرعية على قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي خارج البلاد، المتمثل في تهريب ونقل المواد المخدرة.

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وأشارت التحريات إلى أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر هذه الأموال من خلال شراء العقارات والسيارات داخل البلاد، في محاولة لإدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والآيس، عدد من الأقراص المخدرة، سيارتين، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية

وقدّرت الجهات المختصة إجمالي الأموال التي حاول المتهمان غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لكشف باقي المتورطين وتتبع الأموال المهربة.

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أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة النيابة العامة جرائم غسل الأموال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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