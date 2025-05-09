ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بالخليفة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاطل تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل مساكن المواطنين بمنطقة الخليفة.

سرقة المساكن بالخليفة

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل مساكن المواطنين.

وبمواجهته أقر بارتكابه واقعتى سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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