الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بالخليفة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاطل تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل مساكن المواطنين بمنطقة الخليفة

سرقة المساكن بالخليفة 

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل مساكن المواطنين.

وبمواجهته أقر بارتكابه واقعتى سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة المساكن بالخليفة سرقة المساكن الخليفة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الخليفة

مواد متعلقة

كشفه مقطع فيديو، حبس لص سرق مبلغا ماليا من محل بالخليفة

القبض علي عاطل سرق مبالغ مالية من موظفة في أكتوبر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تفاصيل مشاركة السيسي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لعيد النصر بروسيا

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انتخاب أول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.. ما هي جنسيات الباباوات؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حج المرأة بدون محرم وشروط السفر

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية