تعرف على موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها

شهر ذي القعدة، يعد صيام الأيام البيض من كل شهر هجري من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأيام التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا.

موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٦هـ، بعد غروب شمس الإثنين الموافق ٢٩ من شهر شوال ١٤٤٦هـ، وتبين لها من نتائج الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وعلى ذلك، فإن الثلاثاء الموافق 29 أبريل هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريًا.

شهر ذي القعدة

وبذلك تكون الأيام البيض من شهر ذي القعدة، وهي أيام 13 و14 و15 من الشهر، على النحو التالي:

الأحد 13 من شهر ذي القعدة 1446 الموافق 11 مايو 2025.

الإثنين 14 من شهر ذي القعدة 1446 الموافق 12 مايو 2025.

الثلاثاء 15 من شهر ذي القعدة 1446 الموافق 13 مايو 2025.

فضل صيام الأيام البيض

المراد بالأيام البيض وأصل تسميتها بذلك

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

فضل صيام الأيام البيض من كل شهر هجري

وقد أوضحت دار الإفتاء فضل صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.

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