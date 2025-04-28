دار الإفتاء تعلن غدًا الثلاثاء غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٦هـ بعد غروب شمس اليوم الإثنين ٢٩ من شهر شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

غرة شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا

وأشارت الدار أنه تبين لها من نتائج الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وعلى ذلك يكون اليوم الإثنين هو آخر أيام شهر شوال، وأن غدًا الثلاثاء الموافق 29 إبريل هو غرة شهر ذي القعدة لعام 14446 هجريًا.

ظروف رؤية هلال شهر ذي القعدة

وكان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أوضح في وقت سابق أن هلال شهر ذي القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى أمس الأحد الموافق 27 /4 /2025 م.

وأضاف: اليوم الإثنين (يوم الرؤية) الموافق 28 /4 /2025م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة) أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وبذلك تكون غـرة شهـــر ذي القعدة 1446هـ فلكيًا غدًا الثلاثـاء 29 /4 /2025 م.

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