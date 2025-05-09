مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

دخلت إدارة النادي الأهلي فى مفاوضات مع الإسباني جارسيا بيمنتا، المدير الفني الأسبق لفريق إشبيلية الإسباني، لخلافة السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الاسبانية عن تلقي بيمنتا عرضًا قويًّا لتولي تدريب النادي الأهلي الملقب بـ"ريال مدريد أفريقيا" في ظل كونه الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال على صعيد القارة السمراء.

وأوضحت أن الأهلي طرح أسماء مدربين إسبان آخرين منهم كيكي سانشيز ودييجو مارتينيز قبل أن يتفاوض مع بيمنتا.

وعمل بيمنتا صاحب الـ 50 عامًا من قبل مدربًا لفرق الشباب بنادي برشلونة قبل أن يقود فريق الرديف خلال الفترة بين 2018 إلى 2021.

وقاد بيمنتا فريق لاس بالماس الإسباني في الفترة بين 2022 إلى شهر يونيو الماضي ثم عمل مدربًا لفريق إشبيلية في الموسم الحالي قبل رحيله في شهر أبريل الماضي.

ومن ناحية أخرى يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.