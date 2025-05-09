غرفة الطباعة تنظّم ندوة لرفع وعي الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء في مواد التعبئة

نظّمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات؛ بالتعاون مع الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء، ندوة متخصصة بهدف رفع وعي الشركات العاملة في مجالي الطباعة والتغليف بأحدث الاشتراطات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمواد الملامسة للغذاء، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في الامتثال لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وشملت الندوة مناقشة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها متطلبات ما قبل التصنيع لاختيار المواد الملائمة للتعبئة، وتحليل مخاطر العمليات التصنيعية وفق نظام HACCP، إلى جانب التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمواد الخام والمنتج النهائي.

كما تناولت الندوة اشتراطات سلاسل الإمداد من المورد وحتى المستورد، ومتطلبات التوسيم (Labelling) وفقًا للمواصفات القياسية، فضلًا عن الاشتراطات الصحية للمواد الملامسة للغذاء.

وقدّمت الهيئة خلال الفعالية شرحًا تفصيليًا لقرار رقم 17 لسنة 2022، مع استعراض المستندات المطلوبة لضمان الجودة والتحقق من التتبع وانتقال خامات الطباعة والتغليف من العبوات وملامستها للغذاء في المنتجات النهائية، إضافة إلى مناقشة تأثير ظروف التخزين على سلامة الغذاء، وخطوات التسجيل في القائمة البيضاء لدى الهيئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص غرفة صناعات الطباعة والتغليف على دعم قدرات الشركات وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتنافسيتها في السوق.

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