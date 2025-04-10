ترقب لإعلان مؤشر التضخم لشهر مارس في مصر اليوم.. خبير يكشف السيناريو الأقرب.. وهذه آليات تحديد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

مؤشر التضخم ، حالة من الترقب لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2025، وترصد “ فيتو” خلال السطور التالية أهم وأبرز التفاصيل عن قياس معدلات التضخم في مصر.

التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

قياس معدلات التضخم في مصر

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

أهم المفاهيم الاقتصادية والتي تؤثر في السياسات الاقتصادية

والتضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار.وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%).

كما ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%).

وارتفعت أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (10.7%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).

تراجع أسعار الخضروات والبن والشاى

وتراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%).

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.

“التضخم العام ” يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة

ومن جانبه توقع د عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة لـ فيتو استمرار تراجع معدل التضخم مشيرا إلي الهدوء النسبي في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأشار أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

وأوضح أن “التضخم العام ” يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة، لافتا إلى أن المؤشر هو الذي يصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي.

مؤشر “التضخم الأساسى” بالبنك المركزى

وقال إن مؤشر “التضخم الأساسى” هو الذى يصدره البنك المركزى، ويشير إلى التغير فى أسعار السلع الأساسية مثل: الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة " باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير، لافتا إلى أن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهرى، أن السيناريو الأقرب هو الإعلان غدا عن تباطؤ معدل التضخم قليلا.

وقال إن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، فليس كل ارتفاعا فى الاسعار يعنى تضخم وهو ما قد يظنه البعض خطأ، مشيرا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.





كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

معدل التضخم الأساسي

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

السيسي يوجه الحكومة بالحد من التضخم وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.

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