الأكاديمية العربية تطلق مؤتمر "آيكوميس 2025" الدولي للذكاء الآلي

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات المؤتمر الدولي الثاني IEEE للذكاء الآلي والابتكارات الذكية "آيكوميس 2025" في مقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2025.

مؤتمر آيكوميس 2025

يقام المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وحضور عربي ودولي رفيع المستوى، إلى جانب كبرى المؤسسات العلمية والمهنية الدولية والعربية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الهام تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إيمانًا بأهمية مواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام ومرن لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ودفع عجلة الحلول الذكية في مختلف القطاعات الحيوية كالصحة والبيئة والزراعة والطاقة والأمن السيبراني وغيرها.

أهداف مؤتمر أيكوميس 2025

ويهدف مؤتمر "آيكوميس 2025" إلى توفير منصة تفاعلية فريدة للباحثين والأكاديميين والخبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتبادل أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتهما المتنوعة.

مؤتمر آيكوميس 2025

كما يمثل ملتقى دوليًا وإقليميًا بارزًا لتبادل المعرفة والخبرات ومشاركة الرؤى والنتائج في نظرية ومنهجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دمج الذكاء الآلي بالتطبيقات الطبية الحيوية، والابتكارات الذكية، وتطبيقات الأمن السيبراني، والثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والطاقة النظيفة، والأبحاث الداعمة للتنمية المستدامة، وأنظمة الحواسب الكمية المتطورة.

ويستقطب المؤتمر نخبة من المشاركين المحليين والدوليين، ويضم أكثر من 20 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، بالإضافة إلى رؤساء جامعات وسفراء وممثلي مؤسسات تقنية وعلمية مرموقة، والعديد من الباحثين والاستشاريين والمتخصصين من قطاعات الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 500 مشاركًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

برنامج مؤتمر آيكوميس 2025

و يتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 20 جلسة علمية متنوعة، و5 ورش عمل متخصصة، وجلسات بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جلسات وحلقات نقاشية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

مؤتمر آيكوميس 2025

كما سيتم تنظيم ورش عمل بالشراكة مع جامعات عالمية وعربية رائدة وخبراء دوليين في مجالات الحواسب الكمية والذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات الذكية.

توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، سيشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كبرى الجامعات العالمية والمؤسسات الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يعكس حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الدولية المشاركة: جامعة جنوى الإيطالية، وجامعة ليفربول جون مورز بالمملكة المتحدة، وجامعة كوين بكندا، وجامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية، وجامعة جيمس ماديسون فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمركز العربي الياباني، وشركة عرب لينك باليابان. ويحظى المؤتمر برعاية المنظمة العلمية الدولية (IEEE) كشريك علمي.

مؤتمر آيكوميس 2025

إضافة إلى ذلك، سيتم على هامش المؤتمر تنظيم مسابقة دولية كبرى تحت عنوان "للمشاريع الابتكارية الصديقة للبيئة IC-ESI’2025"، بمشاركة واسعة من شباب الجامعات والمدارس في مصر والمنطقة العربية، بهدف تشجيع شباب المبتكرين ودعم مشاركتهم الفعالة في فعاليات المؤتمر.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار على الأهمية القصوى التي توليها الأكاديمية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الآلي والثورة الصناعية الرابعة والشبكات الذكية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية والابتكارات الهندسية والبيانات الضخمة والتنمية المستدامة، وذلك لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية التكنولوجية والاقتصادية والبيئية.

دور الذكاء الاصطناعي في صياغة المستقبل

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين يوسف، رئيس المؤتمر العام للمؤتمر الدولي الثاني IEEE للذكاء الآلي والابتكارات الذكية "آيكوميس 2025"، على الدور المحوري الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في الذكاء الآلي في صياغة ملامح المستقبل. وأشارت إلى أن العالم يشهد اليوم عصرًا رقميًا جديدًا، تقود فيه كفاءة وابتكارات أنظمة الكمبيوتر الذكية ثورة حقيقية في مختلف الصناعات.

وأضافت الدكتورة شيرين يوسف أن صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أصبحت بحق قاطرة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن مؤتمر "آيكوميس 2025" يأتي استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى، حيث تم نشر جميع الأبحاث العلمية المشاركة في قاعدة IEEE Xplore المفهرسة بقاعدة SCOPUS العالمية.

وأوضحت أنه تم تخصيص مسارات المؤتمر هذا العام بما يتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام. كما يهدف المؤتمر إلى تمكين الشباب من المنافسة الفعالة في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات.

وأوضحت رئيس المؤتمر أنه سيشهد حضور مشاركين من أكثر من 20 دولة حول العالم، تشمل: مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان ورومانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والأردن والمغرب والهند وماليزيا وسنغافورة وتايوان وأستراليا وإيطاليا والصين وأندونيسيا وبنجلاديش ولبنان، مما يعكس البعد العالمي والأهمية المتزايدة للمؤتمر.

وينعقد مؤتمر "آيكوميس 2025" تحت رعاية IEEE الدولية، وبتنظيم وتعاون ورعاية تقنية من IEEE Egypt وقسم مصر لجمعية الذكاء الحاسوبي IEEE (CIS) وجمعية الإلكترونيات الصناعية IEEE (IES)، وجمعية IEEE للتكنولوجيا الإنسانية IEEE HT، وجمعية IEEE للأنظمة IEEE CAS، وبالشراكة مع فرع IEEE بمصر للمرأة في الهندسة والتكنولوجيا.

ويوفر "آيكوميس 2024" منصة دولية متميزة للباحثين والمهنيين من الأوساط الأكاديمية والصناعية للالتقاء وتبادل الرؤى ومشاركة أحدث الأبحاث والتطورات في مجالات الذكاء الآلي، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتطبيقات الطبية الحيوية والمعلوماتية الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والأمن السيبراني، والطاقة، والبيانات الضخمة، والحواسب الكمومية، والابتكارات الذكية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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