رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: يمكننا نقل التجارب العالمية في التصدي للعنف السيبراني

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي عقد بالقاهرة أمس واليوم، تحت شعار التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني، والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن الجامعة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر العربي المهم، الذي يسلط الضوء على الممارسات الخاطئة لمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تتسبب في مشكلات اجتماعية عديدة يحتاج المجتمع المصري والعربي للتوعية بأفضل الآليات للتصدي لها والتعامل معها، مضيفا “هي جوانب نستطيع في جامعة مصر للمعلوماتية المشاركة فيها خاصة ان لدينا تخصصات عديدة بكليات الجامعة يمكنها ان توفر حلولا تكنولوجية للتصدي لتلك الممارسات الخاطئة”.

ضرورة التصدي لممارسات العنف السيبراني

وقال: الجامعة بفضل شبكة علاقاتها الخارجية مع كبري الجامعات بالعالم والمراكز البحثية والشركات الدولية يمكنها أيضا نقل التجارب العالمية للتصدي لهذه الممارسات سواء العنف السيبراني او التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعريف المجتمع والجهات المعنية بهذه التجارب، خاصة وأن الجامعة حريصة علي غرس روح المشاركة في القضايا المختلفة التي تؤرق المجتمع في طلاب وخريجي كلياتنا المختلفة، فالمجتمع لن يرتقي ويتقدم إلا بتكاتف الجميع معا، حيث نؤمن بأن رسالتنا تتجاوز قاعات التدريس الي مهمة بناء مستقبل مشرق للمجتمع.

وأشار إلي ان الجامعة تحرص أيضا على مشاركة وفود من طلابها في مثل تلك المؤتمرات وورش العمل التي تناقش ملفات اجتماعية بجانب المؤتمرات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك حتى يكتسبوا الخبرات الحياتية والعملية بجانب ما يتلقونه من معارف وعلوم، إلي جانب نقل القضايا المختلفة التي تناقشها تلك المؤتمرات وورش العمل الي اجندة الجامعة ومشروعات تخرج طلابنا، حيث نحثهم على اختيار أحد تلك القضايا موضوعا لمشروعات تخرجهم، كي يسهموا بدورهم في التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري والعربي.

وأضاف إن الجامعة رشحت للمشاركة في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية كل من الطالبتين ليلي خالد محمد وياسمين محمد محمود بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، حيث شاركتا في عدة جلسات للمؤتمر أهمها جلسة آليات الحماية من العنف السيبراني، في ضوء القوانين والتشريعات العربية، وجلسة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني لحماية المرأة من العنف السيبراني، ومائدة مستديرة عقدها المؤتمر لمناقشة المسئولية المجتمعية للشركات والمنصات العالمية في حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف السيبراني والتنمر الالكتروني عليهن في مواقع التواصل الاجتماعي.

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