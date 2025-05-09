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اقتصاد

باسل رحمي: إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة

باسل رحمى الرئيس
باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقدم عددا من الخدمات غير المالية والخدمات الفنية لمشروعات الشباب من خلال خدمة الشباك الواحد فإنه تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1128 رخصة نهائية و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع.

وأشار إلى أنه تم إصدار 371 بطاقة ضريبية و571 سجلا تجاريا و336 تأمينات اجتماعية و1121 شهادة تصنيف و1117 شهادة مزايا.

 

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

تعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض “صنع في دمياط” 

وأضاف  باسل رحمي أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري (عدة دورات كل عام) في مدينة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، مشيرا إلى أن المعرض حقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.

 الجهاز يقدم تمويلات ميسرة وتنافسية لكافة المشروعات الإنتاجية والصناعية بدمياط


وأشار رحمي إلى أن الجهاز  يقدم تمويلات ميسرة وتنافسية لكافة المشروعات الإنتاجية والصناعية بدمياط ويدعم أصحاب المشروعات لتوفيق الأوضاع الرسمية لمشاريعهم والاستفادة من الحوافز والمميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون 152/2020.

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مشروعات الشباب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ا بطاقة ضريبية

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