أبرز 5 سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن" العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا

ارتفـــاع قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا لتسجل 607 ملايين دولار خلال عام 2024 مقــابل 524 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 15.8%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

1. فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار.

2. خضروات بقيمة 111 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار.

4. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 ملايين دولار.

قمة مصرية روسية في موسكو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

وتوجه الرئيس السيسي اليوم عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قمة مصرية روسية

ومن المقرر عقد قمة مصرية روسية على هامش مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد النصر.

وأعلن الكرملين أن 29 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو في عيد النصر بالحرب العالمية الثانية.

وأضاف يوري أوشاكوف مستشار الرئاسة الروسية أن قوات من 13 دولة من بينها الصين ومصر وميانمار ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

احتفالات عيد النصر بالحرب العالمية الثانية

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاسو وفنزويلا وفيتنام وغينيا بيساو ومصر وزيمبابوي والصين والكونغو وكوبا ولاوس ومنغوليا وميانمار وفلسطين وصربيا وسلوفاكيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

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