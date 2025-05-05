عراقجي: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني: إذا كان هدف واشنطن من المفاوضات عدم حيازتنا للسلاح النووي فالاتفاق سيكون ممكنا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الدبلوماسية القائمة على الاحترام وتبادل المصالح الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

وتابع: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول بوقاحة فرض إملاءات على ترامب بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله مع إيران.

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