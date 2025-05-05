الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عراقجي: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن

وزير الخارجية الايراني،
وزير الخارجية الايراني، فيتو

 قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني: إذا كان هدف واشنطن من المفاوضات عدم حيازتنا للسلاح النووي فالاتفاق سيكون ممكنا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الدبلوماسية القائمة على الاحترام وتبادل المصالح الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

وتابع: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول بوقاحة فرض إملاءات على ترامب بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله مع إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال أمير عبد اللهيان بنيامين نتنياهو إيران

مواد متعلقة

اعتقال مسئول حكومي على خلفية انفجار الميناء "المميت" في إيران

مقاوم للحرب الإلكترونية، إيران تكشف عن الصاروخ الباليستي "قاسم بصير"

جانتس يحمل إيران مسؤولية صاروخ مطار بن جوريون ويطالب برد قاسٍ على طهران

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا الشرط لتجديد عقده

بعد خلاف الأزهر والأوقاف، علي جمعة يوضح مصير قانون تنظيم الفتوى

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية