الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

روبيو يشترط على إيران دخول المفتشين الأمريكيين حال التوقيع على اتفاق نووي

بوشهر الإيرانية التي
بوشهر الإيرانية التي تحتضن منشأة مفاعل "بوشهر" النووي،فيتو

اشترط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على إيران السماح للخبراء والمفتشين الأمريكيين بدخول منشآتها النووية في حال التوصل إلى أي اتفاق نووي مع طهران.

وأكد روبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن إيران إذا كانت تريد حقا برنامجا نوويا سلميا، فيجب أن تفتح أبوابها أمام جميع المفتشين، بما في ذلك الأمريكيون.

وأضاف أن الفرق التفتيشية قد تضم خبراء من دول أخرى، لكن ذلك لا يعني أن طهران يمكنها استثناء المفتشين الأمريكيين إذا تم توقيع الاتفاق.

من جهة أخرى، برر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أسباب لوجستية وفنية. وأكد أن هذا التأجيل لا يعني تراجعا عن السعي نحو حل تفاوضي.

يأتي ذلك بعد أن هدد علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، في أبريل الماضي، بأن استمرار التهديدات العسكرية ضد إيران قد يدفع طهران إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقطع التعاون معها، بالإضافة إلى نقل اليورانيوم إلى مواقع أكثر أمانا.

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