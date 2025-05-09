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رياضة

بهدف قاتل أمام فيورنتينا، الزلزولي يقود ريال بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس وفيورنتينا،
ريال بيتيس وفيورنتينا، فيتو

تأهل فريق ريال بيتيس الإسباني إلى الدور النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التعادل مع نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، في إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب أرتيميو فرانكي.

 

أهداف مباراة فيورنتينا وريال بيتيس 

وسجل هدفي فريق فيورنتينا اللاعب جوسينس في الدقيقتين 34 و42. 

وجاء هدفي فريق ريال بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 30 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 97. 

 

تشكيل فيورنتينا ضد ريال بيتيس

وكان ريال بيتيس الإسباني  فاز على نظيره فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهم الخميس الماضي.

تشكيل ريال بيتيس ضد فيورنتينا 

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان فيورنتينا فاز ذهابًا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.

بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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