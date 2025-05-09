الجمعة 09 مايو 2025
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عقارات

رئيس إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل بعد قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة دستوريًّا بتوفير سكن بديل للمواطن إذا تم تعديل قانون الإيجار القديم.

 

شرائح الزيادة الإيجارية

ولفت إلى أن هناك مقترح يربط شرائح الزيادة الايجارية بعمر العقار وفكرة الشرائح تستهدف عدم حدوث صدمة للمواطن الذي يقتن في عقارات الإيجار القديم.

 

تعديلات الإيجار القديم

وأوضح محمد عطية الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي  مصر، أنه إذا صدر قانون الايجار القديم بعد تعديله سيصدر بشكل وقتي لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المالك حينما يزيد الإيجار سيكون صاحب مصلحة في الحافظ على مسكنه وهو ملزم قانونًا حاليًّا بالصيانة.

وأشار محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن لدينا مشكلة كبيرة في صيانة الوحدات القديمة، متابعا: "مشكلة الصيانة كبيرة ومن أحد الأسباب والأثار المترتبة على القوانين الاستثنائية إن بقت المنشآت بتاعتنا آيلة للسقوط، وعندنا كل فترة قصيرة بيت ينهار من البيوت القديمة لأنه لا تحدث له صيانة".

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