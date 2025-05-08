ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود قيمتها 60 قرشا والمحلات التجارية مصيبة كبرى

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: "نعيش في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب تدني قيمة عقود الإيجار القديم".

زيادة القيمة الإيجار للإيجار القديم لـ 2000 كحد أدنى

طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بزيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.

مفاجأة بشأن عقود قيمة الإيجار القديم

وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود إيجارية قيمة الإيجار فيها 60 قرشًا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدًا وجود عوار كبير بقانون الإيجار القديم.

وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدًا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعًا: "هناك عوار في عقود الإيجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرًا غنيًّا".

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