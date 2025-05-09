الجمعة 09 مايو 2025
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عقارات

مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا "خلو" لشراء الوحدات وبعضنا دفع ثمن البناء

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

أكد أيمن عصام المستشار القانون لمستأجري الإيجار القديم، أن مستأجري الايجار القديم دفعوا "خلوًّا" أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الآن، وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلًا: "كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلوًّا".

 

قانون الإيجار التجاري الاعتباري

وأوضح أيمن عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها.

 

مفاجأة بشأن الإيجار القديم

وتابع: "مستأجرو الإيجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الايجار خلو وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الآن كبيرة، وبشكل عام موضوع الإيجار في سبيله للانتهاء والموضوع ينتهي في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس".

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