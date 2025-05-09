هشام حنفي: المنافسة على الدوري ما زالت في الملعب

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المادر الأحمر ضد المصري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور: "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام المصري البورسعيدي على المستوى الفني وكان ينقصها جماهير الأحمر فقط، لكن يجب الإشادة أيضا بالمدرب أنيس بو جلبان والمصري رغم الهزيمة أمام الأهلي وقدم مباراة جيدة".

وأضاف: "المنافسة على الدوري ما زالت في الملعب وجميع الحظوظ متساوية".

وأكمل: "هناك قناعات كبيرة داخل داخل مجلس إدارة للأهلي بالتعاقد مع مارك روزه ولكن المقابل المادي كان العائق".

واختتم حديثه قائلًا: "أيمن الرمادي مدرب كبير ويجيد العمل تحت الضغوط، ولديَّ معلومة أنه تفاضى مليون ونصف جنيه نظير توليه تدريب الفريق لمدة شهر".

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