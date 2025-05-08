أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على المصري

أعرب عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مواصلة الانتصارات تعد خطوة جديدة في مشوار البطولة والحفاظ على المنافسة.

وقال النحاس في تصريحات عقب اللقاء: «أهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي والفوز الكبير، وأؤكد أهمية الاستمرار في هذه السلسلة من الانتصارات رغم ضغط المباريات. فنحن نخوض مباراة كل 4 أيام، مما يفرض علينا ضغوطًا كبيرة، بخلاف بعض الفرق الأخرى، لكن عزيمة اللاعبين وروحهم العالية هي سر النجاح».

ووجه النحاس رسالة لجماهير الأهلي، قائلًا: «حتى إن غابت الجماهير عن المدرجات، فإن وجودهم الدائم خلف الفريق يعد دافعًا كبيرًا لنا، لتحقيق الفوز في كل مباراة ولرد الجميل على هذا الدعم المتواصل من جمهور الأهلي العظيم».

وأضاف: «دخلنا المباراة متأخرين بهدف مبكر للمصري، لكن تعامل الجهاز الفني بهدوء مع الوضع، وخبرة اللاعبين ساعدتنا على العودة السريعة وفرض سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وأوضح النحاس: «نعتمد على الضغط الهجومي وصناعة الفرص باستمرار، وهذا ما أثمر عن تسجيل الأهداف. كما أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز، وهو ما يجعلنا دائمًا في وضع قوي ويساهم في تشكيل ضغط متواصل على المنافسين».

واختتم النحاس تصريحاته قائلًا: «بدأنا تجهيز البدلاء مبكرًا في الشوط الأول تحسبًا لأي تراجع فني، لكن اللاعبين استعادوا زمام الأمور بسرعة ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بأداء مميز».

مباراة الأهلي والمصري

حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي، إمام عاشور هدفين وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي، بينما أحرز صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف هدفي المصري البورسعيدي.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ47 نقطة وله مباراة غدا الجمعة أمام البنك الأهلي.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الرابع.

تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام المصري كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسين فيصل، جون إيبوكا.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

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