ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

جلسة عاصفة لإسكان النواب بشأن الإيجار القديم،أستاذ قانون: المستأجر لم يرتكب خطأ حتى يطرد من مسكنه، ومطالبات بحساب زيادة الأجرة كل 3 سنوات،الإحصاء يكشف أعداد الشقق المؤجرة وبعضها إيجاره 175 قرشا