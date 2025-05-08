الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

تشكيل تشيلسي لمباراة يورجوردين في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي عن تشكيل لمباراة يورجوردين السويدي، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأرووبي.

وفاز تشيلسي الإنجليزي على فريق يورجوردين السويدي  بنتيجة 4/1  في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس الماضي، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43، وأضاف الهدف الثالث والرابع نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 59 و65.

تشكيل تشيلسي ضد يورجوردين في الإياب

يورجنسن، مالو جوستو، توسين، بادياشيل، كوكوريلا، أتشامبونج، جيمس، والش، كيرنان هال، جادون سانشو، جورج.

 

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