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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على يورجوردين 0/1 في الشوط الأول

تشيلسي ويورجوردين،
تشيلسي ويورجوردين، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد يورجوردين السويدي بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة المقامة على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هال هدف تشيلسي في الدقيقة 38 في مرمى يورجوردين.

وفاز تشيلسي الإنجليزي على فريق يورجوردين السويدي  بنتيجة 4/1  في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس الماضي، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43، وأضاف الهدف الثالث والرابع نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 59 و65.

تشكيل تشيلسي ضد يورجوردين في الإياب

يورجنسن، مالو جوستو، توسين، بادياشيل، كوكوريلا، أتشامبونج، جيمس، والش، كيرنان هال، جادون سانشو، جورج.

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