صالح موسى: الرمادي الأنسب للزمالك في هذه المرحلة ويهاجم طريقة بيسيرو

أكد صالح موسى، نجم الزمالك السابق، أن أيمن الرمادي مدير فني مميز وصاحب رؤية فنية ويمتلك خبرات كبيرة.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "اختيار الرمادي موفق من جانب مجلس الإدارة فهو الأنسب في هذه المرحلة وأتمنى من الجميع دعمه بقوة في الفترة المقبلة من أجل أن تنجح التجربة".

وأضاف: "الرمادي كان له تجارب ناجحة وجميع الأندية التي قام بتدريبها كانت تلعب كرة قدم ممتعة فهو مدير فني يمتلك لمحات فنية وبصمات تظهر داخل الملعب للجميع".

وأوضح: "طريقة لعب الزمالك مع بيسيرو كانت لا تناسب اللاعبين وبكل تأكيد الطريقة ستتغير مع أيمن الرمادي والفريق سيعود إلى طريقته المعتادة ويقدم كرة قدم".

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