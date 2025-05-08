موقف أيمن الرمادي من ضم زيزو لقائمة الزمالك أمام سيراميكا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رفض أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ضم أحمد زيزو في المواجهة المقبلة.

وقال عبر برنامج ستاد المحور، أن أيمن الرمادى المدير الفني الجديد للزمالك رفض ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة بالدوري.

وأضاف أنه رغم قرار مسؤولي نادي الزمالك بأن مشاركة زيزو في المباريات تعود إلى الجهاز الفني إلا أن الرمادى، قرر استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.

الزمالك ضد سيراميكا

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن أمس التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

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