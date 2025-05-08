ترتيب الدوري المصري، الأهلي ينتزع القمة من بيراميدز مؤقتًا

ترتيب الدوري المصري، تصدر النادي الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة لمجموعة التتويج بالبطولة وذلك قبل مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي بالجولة ذاتها.

وانتزع الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتا بعد فوزه الكبير أمام المصري 4-2 بالجولة الخامسة لمجموعة تحديد بطل الدوري الممتاز .

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تحديد البطل



الأهلي 4-2 المصري البورسعيدي (انتهت)

الجمعة 9 مايو 2025



سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5 مساءً

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8 مساءً

فاركو ضد بتروجيت - 8 مساءً

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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