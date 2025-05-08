السيسي لـ بابا الفاتيكان الجديد: كلي ثقة بقداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته بقداسة روبرت فرنسيس بريفوست البابا الجديد للفاتيكان لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة، والتمسك بالقيم والأخلاق النبيلة، ونبذ العنف والكراهية والحروب.

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وهنأ الرئيس السيسي الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست البابا الجديد للفاتيكان قائلًا: يسعدني أن أبعث إليكم قداسة البابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم بابا للفاتيكان، متمنيًا لقداستكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المباركة، وكلي ثقة في قداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة، والتمسك بالقيم والأخلاق النبيلة، ونبذ العنف والكراهية والحروب.

وأضاف الرئيس السيسي: ويسعدني أن نعمل معا من أجل عالم أفضل يسوده السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والاحترام المتبادل.. ‎مع أطيب التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح

وانتخب الكرادلة الـ 133 المجتمعون في كنيسة سيستين الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست البابا الجديد للفاتيكان.

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