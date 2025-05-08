آسر الحلقة 29، باسل خياط ينجح في التفرقة بين راغب وعزت ومصير مجهول للخال

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل آسر حول اتفاق آسر وراغب على تعيين عزت مديرًا لصالات القمار، كما اتفقا على تعويضه برجال جدد بدلا ممن خانوه، وبينما يتصافحان تأكيدًا للاتفاق، يراقبهما عزت من بعيد، ويسيء فهم الموقف، ويظن أنهما توصلا إلى اتفاق لإقصائه من كل مشروعاتهما.

يشتعل غضب عزت فيُحدث فوضى ويضرب طلقات في الصالة، وسط دهشة الجميع، بينما يسعى آسر جاهدًا لتهدئة وحماية حياة، ويتدخل جابر، ليوضح لعزت أن الأمر لم يكن سوى مفاجأة يُعدونها له، وأن المنصب الجديد تكريم له.

يهدأ عزت تدريجيًا، لكن راغب يوبخه على رد فعله العنيف، ويضعه في “إجازة مفتوحة”، وهو إجراء لا يجد عزت فيه مشكلة بعد كل ما فعل.

تستمر الأحداث بالتعقيد، فبينما تعود الأجواء للهدوء، يظهر غازي في الصالة ويهدد راغب من جديد، أما عزت فيتذكر اعترافه السابق بمقتل حارس محل المجوهرات لأحد الأشخاص وتوقيعه لهذا الاعتراف وبعدما كاد أن يلقي بنفسه في السجن محل مجد يتلقى اتصالًا من راغب بعد سنوات طويلة من الفراق بينهما، يخبره فيه أن “مجد قتل”، مما يُشعل في قلبه شعورًا بالراحة والحرية، فيقرر عزت قتل الرجل الذي كتب اعترافه.

كما يدخل عزت في نوبة غضب وانهيار بسبب صوت مجد الذي لا يفارقه وكاد عزت أن ينتحر لولا وجود شخص يدق بابه وكان راغب الذي حاول إقناعه بضرورة التخلص من غازي، معتبرًا إياه تهديدًا لهما معًا.

لكن عند ذهابه إلى منزل غازي، يُفاجأ عزت بوجود فيديو يوثف جريمة القتل التي ارتكبها، وقبل أن يقتله، يفاجئه غازي بكشف أوراقه وهي أن الفيديو ليس نسخة وحيدة، وهناك من سينشره في حال تم قتله، كما يكشف له أن راغب هو من حصل على الفيديو وأخفاه طوال هذه السنوات، وأنه هو من يستحق القتل فعلًا، وليس غازي.

وعلى هامش الحلقة يخرج آسر مع حياة بعدما شعرت بالغضب إثر رؤيتها حبيبة زوجها تواسيه بعدما حدث مع عزت في الصالة، وتدخل حياة في حالة من السكر، وفي لحظة ضعف، تقترب من آسر، لكنه يوقظها بأنه لا يريد أن يجرح ناي شقيقتها.

وفي مشهد غامض يظهر “الخال” وهو يخرج من مكان غامض، ويركب سيارة أجرة، أثناء ركوبه، يُجبر السائق على الاعتراف بأنه ينفذ أوامر شخص ما بعد الكشف عن تفاصيل لاحظها الخال، وتنتهي الحلقة بمشهد علوي للسيارة، يتخلله إطلاق نار، وكان في المشهد السابق يظهر السائق وهو مشهر السلاح في وجه الخال بينما يخرج الأخير مطواة ويهدد بها السائق ولم يتم الكشف عن مصير الشخصيتين.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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